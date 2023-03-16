物價漲不停，外食餐飲消費增加，王品集團燒肉品牌「最肉」、「肉次方」及「Oh my!原燒」3月狂加菜。即日起加入「最肉」LINE好友領券，內用消費滿500元，招待價值300元的「美國櫻花牛肋條」一份。吃肉喝酒是絕搭，到「肉次方」內用點1,500ml生啤酒，加1元多一杯。「Oh my!原燒」大開19歲生日趴送好禮， 4/30前點多人套餐出示活動圖片，能用19元大啖雪花板腱牛，還可參加生日賓果遊戲拿好康。

喜迎19周年，「Oh my!原燒」端三重好吃優惠，第一重銅板吃好料，4月底前到店消費多人套餐，只要出示活動圖片，即享19元加購價值218元嚴選雪花板腱牛。第二重好康玩生日賓果，身分證出生月份及日期有1或9，一個數字送1隻草蝦，若4碼全中，直接放大1.5倍量送6隻。凡是2004年出生，今年滿19歲民眾到店用餐，再加碼送3隻草蝦。第三重好禮指定單點啤酒消費，享第2杯任選5折優惠。

豪邁供應現切肋眼牛排、牛舌、橫膈膜等50種肉品、海鮮吃到飽的「肉次方」，以超高CP值擄獲年輕消費者的心，即日起到3/31，加入「肉次方」LINE新好友並完成認證，獲得專屬好禮二選一兌換券，可選內用兌換「帶骨牛小排」一份，或外帶「巧克力布朗尼」一份。5月底前到「肉次方」每點一杯1500ml生啤酒，即享加1元多一杯400ml生啤暢飲。

燒肉餐酒館「最肉」亦有精省優惠，31日前下載瘋美食App領取優惠券，到門店消費滿500元，可享169元加購原價360元的「澳洲全血和牛牛舌」，及69元加購原價180元的「蜜桃薑汁蘋果Highball」優惠，單次消費擇一使用。單筆消費滿3,000元，額外再送150點瘋點數。加入品牌LINE好友領取贈菜券，內用消費滿500元，憑券贈送價值300元的「美國櫻花牛肋條」一份。讓鐵粉們不用花大錢，也能擁有大口吃肉、痛快喝酒的微醺之夜。

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