波多黎各賽後圍成一圈慶祝拿下晉級門票。（美聯社）

賽前同為2勝1敗的多明尼加、波多黎各，今（16）日展開正面交鋒，爭奪D組最後一張晉級門票，波多黎各在三局上半搶下4分大局，加上投手有效壓制多明尼加超華麗打線，最終波多黎各以5比2奪下勝利，攜手委內瑞拉前進8強。

Edwin Díaz se lesiona en el momento de la celebración.



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三上波多黎各靠著瓦茲奎（Christian Vázquez）開轟打破鴨蛋，接著連續4支安打串聯加上內野滾地球，單局轟下4分，五局上林鐸（Francisco Lindor）一次造成多明尼加中外野手失誤而跑回分數的「一壘安打」，拿下波多黎各第5分。

波多黎各採用投手車輪戰，推出去年才登上大聯盟的新秀克魯茲（Fernando Cruz）先發，力抗多明尼加老經驗的奎托（Johnny Cueto），面對4分落後劣勢，多明尼加三局下由索托（Juan Soto）陽春炮開張，不過他在教士的隊友馬恰多表現就差強人意，不僅全場4打數沒有安打，五局下無人出局滿壘情況還打出雙殺打，該半局只換回1分。

九局上波多黎各推出終結者迪亞茲（Edwin Diaz）把關，雖然順利以連續3次三振，率球隊以5比2擊敗冠軍熱門多明尼加，搶下D組晉級門票，但賽後疑似慶祝太過激烈，迪亞茲突然坐在地上面露痛苦神色，最終由隊友攙扶下走下場，坐著輪椅離開球場，目前仍未知傷勢情況。