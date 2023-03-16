士林警執行「靖城專案」 掃蕩黑幫1周逮43人

近期各地發生黑幫高調舉辦春酒餐會，北市警規劃「靖城專案」勤務，運用組合警力，針對轄內黑道據點、圍事、依附行業及易出入場所，如當鋪、中古車行、卡拉OK、養生館等處所展開高強度、高密度威力掃蕩臨檢，斷絕幫派不法獲利來源並徹底剷除轄內不法份子。

士林警分局表示，自9日至15日止，出動343名警力，針對幫派組織賴以維生之行業處所，除落實執行臨檢、攔查等攻勢勤務外，更結合市府第三方警政強力查緝、務必斷絕金流，徹底瓦解犯罪結構。

靖城專案期間查獲毒品案6件6人、詐欺電信機房5件14人、車手2件2人及通緝犯6件6人，其它刑案15件15人，共43人。分局長黃水願強調，將持續強化「清源2.0」、「社區警政再出發」及「第三方警政」等工作，挖掘轄內幫派分子經營及出入之營業場所，以徹底斬斷幫派金源，絕不容許幫派壯大及惡徒危害社會治安。

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