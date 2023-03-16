台東縣政府近期與國立台東大學合作擬定「台東鳳梨釋迦輸往大陸地區檢疫管理規範」，務實從源頭解決有害生物問題。（蔡旻妤攝）

台東縣政府近期與國立台東大學合作擬定「台東鳳梨釋迦輸往大陸地區檢疫管理規範」，務實從源頭解決有害生物問題。（蔡旻妤攝）

台東縣政府近期與國立台東大學合作擬定「台東鳳梨釋迦輸往大陸地區檢疫管理規範」，務實從源頭解決有害生物問題。（蔡旻妤攝）

台東鳳梨釋迦近兩年來因檢疫問題暫時停止輸往中國大陸，台東縣政府近期與國立台東大學合作擬定「台東鳳梨釋迦輸往大陸地區檢疫管理規範」，務實從源頭解決有害生物問題。副縣長王志輝將於3月22日率團前往北京與陸方說明規範，爭取恢復台東鳳梨釋迦外銷。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府與地區農會除努力輔導農友「有害生物零檢出」及「農藥符合安全用藥」做為目標外，更積極要求農民落實產銷履歷制度。兩年來除補助產銷班及合作社共109台空壓機噴除粉介殼蟲外，也研商從產地清消、集貨場嚴格品管的具體作為下手。近期更與台東大學合作擬定「台東鳳梨釋迦輸往大陸地區檢疫管理規範」，務實從源頭解決有害生物問題。副縣長王志輝將於3月22日率團前往北京與陸方說明規範，除力爭恢復台東鳳梨釋迦外銷之外，更希望能透過有效溝通，為農民再拚出口大陸市場。

饒慶鈴指出，縣府一直沒有放棄最主要的中國大陸外銷市場，除了以積極務實的態度解決問題外，兩年前陸方以檢疫出「大洋臀紋粉介殼蟲」為由暫停台東鳳梨釋迦進口，縣府便力推「有害生物零檢出」方案，加強舉辦農民講習會、輔導果園加入產銷履歷驗證，更補助產銷班、合作社共109台空壓機噴除粉介殼蟲。

農業處指出，2022年9月起便與台東大學合作進行「台東鳳梨釋迦田間與集貨環境研究與改善計畫」，從台東縱谷線、南迴線及海線挑選3家集貨場為實驗對象，按規範辦理試驗。改善計畫實施後，今年更制定相對嚴謹的「台灣鳳梨釋迦（Annona × atemoya）輸往大陸檢驗檢疫管理規範」。

實驗結果顯示，粉介殼蟲清除率可達99％以上。能有這麼好的表現，是因為採用通過產銷履歷驗證的鳳梨釋迦、並規範每顆果品使用空壓機噴除粉介殼蟲的時間，且包裝區、清潔區動線應區隔避免2次污染，希望在解決粉介殼蟲檢疫的問題後，台東鳳梨釋迦能順利恢復輸往中國大陸。

饒慶鈴強調，若此次訂定的規範能獲得正式回應，後續將按此規範落實輔導，實現高品質台東鳳梨釋迦的生產策略與集貨場管理方式，積極顧好果品品質，在有好品質作為後盾下，除了重啟外銷中國大陸，也同時持續開拓內、外銷市場與擴大線上及實體通路販售點，爭取每個能增加銷量的機會，穩定縣內農民生計。