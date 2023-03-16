大陸16日發布《新時代的中國網路法治建設》白皮書，並舉行新聞發布會。白皮書表示，除要推動形成健康規範的網路空間秩序，營造天朗氣清的網路生態，還要共同參與全球網路治理體系變革，促進全球共同分享互聯網發展的機遇和成果，攜手構建網路空間命運共同體。

大陸央視新聞報導，相關負責人指出，白皮書全面介紹中國網路法治建設情況，分享中國網路法治建設的經驗做法，分為前言、正文、結束語三個部分。正文分為「堅定不移走依法治網之路」、「夯實網路空間法制基礎」、「保障網路空間規範有序」、「捍衛網路空間公平正義」、「提升全社會網路法治意識和素養」、「加強網路法治國際交流合作」六部分。

白皮書稱，中國將網路法治建設融入全面依法治國戰略布局，不斷深化對依法治網的規律性認識，在探索中發展、在發展中堅持，在立法、執法、司法、普法一體推進中形成了中國特色治網之道，為全球互聯網治理提供中國經驗。

白皮書表明，中國制定網路領域立法140餘部，基本形成以大陸《憲法》為根本，以法律、行政法規、部門規章和地方性法規、地方政府規章為依託，以傳統立法為基礎，以網路內容建設與管理、網路安全和資訊化等網路專門立法為主幹的網路法律體系，為網路強國建設提供堅實的制度保障。中國堅持嚴格規範公正文明網路執法，加大關係人民群眾切身利益的重點領域執法力度，推動形成健康規範的網路空間秩序，營造天朗氣清的網路生態。

白皮書還說，中國堅持司法公正、司法為民，積極回應網路時代司法需求，運用網路資訊技術賦能傳統司法，完善網路司法規則，革新網路司法模式，依法解決新型網路糾紛，打擊網路犯罪，保障網路空間主體權益。

白皮書指出，中國借助網絡，法治宣傳教育的內容、形式、手段不斷創新，線民法治觀念全面提升，網路平台主體責任和行業自律有效落實，尊法學法守法用法日益成為網路空間廣泛共識和基本準則，社會主義法治精神在網路空間得到全面彰顯。

白皮書說，中國積極開展網路法治國際交流合作，堅持在獨立自主、完全平等、互相尊重的基礎上，與世界各國一道，共同參與全球網路治理體系變革，促進全球共同分享互聯網發展的機遇和成果，攜手構建網路空間命運共同體。