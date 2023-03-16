為了讓既有車主在邁入純電世代前，也能優先體驗不同以往的新能源車輛服務價值，LUXGEN特別規劃國產車首創主動安全售後升級的服務來禮遇車主。針對2019年12月至2023年1月間購買配備ACC主動車距巡航系統的URX車主，推出「URX全速進化」ACC升級專案，此活動預計超過4000名車主可搶先享受升級服務。

LUXGEN表示，「URX全速進化」ACC升級專案，可將原本的ADAS先進駕駛輔助系統升級至ACC全速域主動車距巡航功能，不只能低速跟車，還能跟車到停（含STOP & GO），適用的路況更多樣，能精確辨別前車動態，可更有效避免意外發生。無論是長途旅行或是塞車，更能減輕駕駛負擔和疲勞感。此系統同時涵蓋AEB自動煞車輔助功能，並搭配ARD擴增實境抬頭顯示系統，讓開車不必再低頭，高速行駛中更不易分心，有效降低意外事故發生。

活動將於4月1日起至6月30日，車主預約回廠升級可享期間限定價6000元的專屬優惠（原售價8000元），即日起於全台LUXGEN服務廠皆可進行預約，LUXGEN客服專線0800-588-088。