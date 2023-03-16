彰化縣生產的雞蛋數量是全臺第一，柯文哲訪彰第一天就鎖定目前最夯缺蛋議題，表面上關心地方產業，但實際上是在抨擊蔡政府。（吳建輝攝）

柯解釋，當前中央政府最大的問題就是永遠不花時間去想，要如何根本解決問題，每次遇到問題就補助、撒幣，認為所作所為都有選票考量。（吳建輝攝）

柯文哲訪彰直搗蛋雞場 批中央只會幻想、撒幣、要蛋農閉嘴

台灣民眾黨主席柯文哲積極備戰2024年總統大選，今明2天拜訪彰化全縣走透透，聚焦在地方產業與社會公益，16日一早現身二林陳秋池蛋雞場，探討台灣缺蛋議題，柯文哲批評執政黨，只會幻想、撒幣、要蛋農閉嘴，無法根本解決問題。

國內缺蛋至今不見緩解，蛋價更屢創新高，柯文哲連續安排 2天拜訪彰化，聚焦在地方產業與社會公益，16日第一個行程就拜訪彰化蛋雞場，彰化縣生產的雞蛋數量是全臺第一， 第一天就鎖定目前最夯缺蛋議題，表面上關心地方產業，但實際上暗諷蔡政府意味濃厚。

柯文哲表示，複雜的問題不要幻想用簡單的方法解決，今天參訪陳秋池的養雞場，他才知道單單一個300坪的飼養環境就要花6000萬，認為執政黨不要幻想用一天就能改變這個國家，但更重要的是不要幻想什麼事情都不做，問題就會解決。

柯解釋，當前中央政府最大的問題就是永遠不花時間去想，要如何根本解決問題，每次遇到問題就補助、撒幣，認為所作所為都有選票考量，他說台灣很多問題都不是一天可以解決，都需要好好長時間去規畫。

柯文哲強調，現在不幸的是我們中央政府遇到問題只會補助、撒幣，叫蛋農不要講話就好，短期缺蛋問題可以進口來解決，但這些都不是辦法，像過去缺口罩、缺疫苗、缺快篩、缺水、缺電到現在缺蛋，主因都是現在政府效能太差，是台灣政治上當前最大的問題。

至於缺蛋何時有解，陳秋池表示，缺蛋問題短時間內不會得到解決，主要是氣候變遷的影響，加上H5N1病毒肆虐，正常蛋雞大約150天能產蛋，但因為病毒影響蛋雞從確診到康復生出健康的蛋，至少要7、8個月以上，他認為雞隻確診到康復這個循環，至少要2年以上才能讓國內雞蛋供應恢復正常。