沈文程當年在台中駐唱造型前衛。（大大娛樂提供）

金曲歌王沈文程今（16日）宣布將於5月13日舉辦人生第一場大型演唱會「國際沈文程日 五月十三彼下暗」，演唱會主視覺同時間正式公佈，特別用4種顏色代表沈文程音樂路程4個不同時期與階段，分別是血氣方剛的西洋搖滾、開花結果的多語駐唱、百萬暢銷神曲歌王和創作初心的金曲歌王；對於出道滿40年終於圓夢舉辦大型專場演出，幽默的他打趣説：「終於破處了。」

沈文程出道40週年演唱會的名稱，脫胎自他的名作〈五月十一彼下埔〉 ，且為了配合方便粉絲攜家帶眷觀賞，必須辦在週休，所以才挪移到週六的5月13日舉辦，順勢把「彼下埔」改成更著時的「彼下暗」，象徵此時此刻沈文程正全心全意地唱歌給你聽。其實沈文程很感謝這首收錄在1999年《起程》專輯的〈五月十一彼下埔〉，不但讓他一舉拿下「金曲10」台語金曲歌王，更在多年後發展成「國際沈文程日」，每年5月11日變成氣象預報、鄉民的關注要點，也讓沈文程受邀2016年的「大港開唱」。

當年在台中仙堡西餐廳駐唱的沈文程，個頭不高卻擅飆高音，一頭長捲毛相當前衛，附近愛聽歌的外國人都是他的粉絲，還幫他取了「阿門」的外號，台灣歌迷則封他為「非洲白馬王子」。而沈文程也不禁回想到一件當年與比莉姐的有趣往事，透露當年還沒有生周湯豪的比莉來台中作秀，看到沈文程的表演相當欣賞，回到台北逢人就說，台中有一個菲律賓歌手英文歌唱得真好，而且國台語都很流利，有夠厲害，直到後來比莉才發現，原來她一直以為的菲律賓歌手，其實是正港的台灣人！沈文程笑說：「當年菲律賓歌手很強，加上他們官方語言也是英語，比莉姐真的有慧眼，代表我西洋歌唱得有國際水準啦。」演唱會門票今中午開賣，購票洽年代售票系統。