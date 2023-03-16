百萬人氣YouTuber愛莉莎莎先前因為萬華毒窟、肝膽排石法事件遭炎上，經過一段時間沉澱後，愛莉莎莎不僅以自身實戰經驗傳授YouTube等自媒體經營穩定長紅的流量密碼，自媒體銷售學課程短短開賣10天就銷售逾5千6百萬元。10日愛莉莎莎也宣布創立品牌「ALSS」，推出3款香氛蠟燭，2天就正式突破200萬元的好成績，話題不斷的她在《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行榜也位居第17名。

愛莉莎莎宣布創業！取材英國留學回憶、首波釋出3款香氛蠟燭

愛莉莎莎10日宣布正式成立「ALSS」生活質感品牌，她在影片中透露創業契機是來自於YouTube《最貴飯店系列》影片，希望大家在家裡也能好好犒賞自己，愛莉莎莎在品牌首波釋出「薰衣草與快樂鼠尾草」、「夏日柑橘」、「午夜玫瑰」共3款香氛蠟燭，從找尋原料商、打樣複方精油到代工廠製作耗費1年半的時間，最後還邀請15位粉絲進行專業試聞，未來也會陸續推出擴香、身體乳、護手霜等產品。

愛莉莎莎推出3款「ALSS」香氛蠟燭：

「薰衣草與快樂鼠尾草」：

愛莉莎莎在英國蘇格蘭唸書時，為了省錢都會搭8個小時的夜行巴士前往倫敦找朋友，深受淺眠困擾的她常常無法在車上安穩睡覺，直到去完倫敦薰衣草田、抱著一袋薰衣草返回蘇格蘭時，愛莉莎莎竟聞著薰衣草香睡完全程，也讓她決定研發「薰衣草與快樂鼠尾草」香氛蠟燭，還原倫敦薰衣草田當時天氣陰陰卻帶點濕氣、甜甜的味道，最後加入鼠尾草味道，聞起來不只有淡淡堅果香還更加輕盈。愛莉莎莎也建議可以先用蠟燭燈照此款香氛半小時左右，培養睡前睡覺情緒。

「夏日柑橘」：

愛莉莎莎在前往英國南法蔚藍海灘時，因為住在山城小鎮上，走在路上都會覺得空氣瀰漫著一股暖陽的味道，類似果皮在太陽曬過之後的香味，還有類似橙花的清新花香，因此她設計「夏日柑橘」香氛蠟燭，主調為佛手柑、橙花及一點苦橙，如同走到南法小鎮窗邊，打開窗戶就能看到地中海的顏色，從山坡下飄上來清新的柑橘味和花香味，適合白天時放在客廳、書桌前使用。

「午夜玫瑰」：

去英國留學時愛莉莎莎曾希望能夠有豔遇，每次晚上去約會時，她都會噴上玫瑰味的香水，讓整個人散發出女人味性感魅力，這次她也研發「午夜玫瑰」香氛蠟燭，將玫瑰味粉味去除，並加入木質調香氣，適合在浴缸泡澡時邊泡邊使用。

愛莉莎莎香氛蠟燭開賣第2天營業額破200萬！

愛莉莎莎12日在IG上發文，指出香氛蠟燭上市第2天營業額就突破200萬元，「原本很擔心整個產品線就只有3顆蠟燭，會不會沒有人買，沒想到狀況比預期好太多了」，她透露自己在創立品牌過程時也進修調香課程，「雖然創品牌不是一件容易的事，也經歷了好幾個月鬼打牆的階段，但現在是漸漸步上正軌了」。

網友對愛莉莎莎「ALSS」香氛蠟燭評價如何？

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一週「ALSS」聲量趨勢，可見3月10日愛莉莎莎創立品牌ALSS的消息曝光後，在個人臉書、IG都掀起網友熱烈迴響，「莎太會了」、「好有質感」、「全部都想買」、「已經下單，好期待」、「打算3款都買支持莎莎，對氣味也很挑剔的我相信妳的鼻光」、 「好厲害，多元斜槓」，當日網路聲量也累積331筆。

此外，從近一週「ALSS」熱門關鍵字，除了不少觀眾紛紛選擇消費支持愛莉莎莎，「午夜玫瑰」香氛蠟燭也受到大多數人喜愛、熱烈搶購，另外也能發現網友對於ALSS給予享受、喜歡、放鬆、快樂、舒服、期待、厲害等正面評價。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年03月08日至2023年03月14日。

資料來源《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『ALSS』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。