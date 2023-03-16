29歲日本國民AV女優三上悠亞日前拋出震撼彈，宣布將引退結束8年AV女優生涯，消息一出引來廣大粉絲哀號，也不禁讓人猜測起她引退主因。近日，微博瘋傳三上悠亞之所以要淡出AV界，是因為秘婚上海小開，還稱「連婆婆都已經見過面」，但眼尖網友則說這是假消息，曬出合影的網友其實只是先前付費得到合照的粉絲。

三上悠亞過去曾以藝名「鬼頭桃菜」成為女團成員出道，8年前她轉戰AV界，因長相甜美、身材性感一炮而紅，2018年她挾著這股氣勢，找了另外兩名AV女優組成女團「HONEY POPCORN」前進韓國出道，消息一出引來部分網友抨擊，更有人批她會對當地青少年帶來負面影響，導致她出道的Showcase閃電取消，在韓國出道一事也不了了之。

網傳三上悠亞嫁給上海小開。（圖／翻攝自互聯網的一些事微博）

近日，三上悠亞在個人Youtube頻道拋下震撼彈，宣布將於今年8月16日，也就是她30歲生日當天卸下AV女優的身分，她明白引退一事會讓很多粉絲不捨，因此決定親自說明，她也說8年時間很長很充實，並預告「未來會在自己的領域把自己的事情做好」，希望粉絲能繼續支持她，而傳聞她還有兩部作品目前尚未公開。

網友評論。（圖／翻攝自互聯網的一些事微博）

近日，微博上流傳「日本AV女優三上悠亞宣布引退，網傳被魔都（上海）的男朋友拿下​​​」，聽說是上海有錢的小開，引來網友熱烈討論說：「婆婆都見過了」、「問題是婆婆能接受兒媳婦以前是個老師」、「為國爭光了」、「三上足以秒殺98%的女生，你以為av界很好出名呢，身材和顏值沒有個98分都混不下去了」，但也有鍵盤柯南網友回應：「假消息，現在造謠真的零成本」、「這就是個線下活動啊，每年都有辦的」、「假的，見面會給錢可以拍照的」、「這個是付費合影的粉絲」，真相不得而知。