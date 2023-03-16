瑞士第二大銀行瑞士信貸財務危機惡化，周三大股東沙烏地阿拉伯國家銀行（SNB）宣布不再注資瑞信後，引發市場恐慌，股價瞬間下殺3成。瑞士央行先是公開表示，願在必要時刻提供財務支持，沒隔多久就傳出，瑞信成功向央行借款500億瑞郎（約540億美元、新台幣1.6兆）盼藉此恢復市場信心，歐股期貨也應聲暴漲。

綜合外媒報導，瑞信公開表示，這筆貸款顯示公司以先發制人的姿態，增強資金流動性。除了500億瑞郎的貸款之外，瑞信還計畫回購約30億美元的債務，以管理負債與利息費用。

事實上，瑞信近年財務危機不斷，飽受內部醜聞與投資失利等問題困擾，光是去年，客戶就已經從瑞信提款1230億瑞郎，全年虧損79.4億美元（約新台幣2388億）創下2008年後的新高。

瑞士信貸銀行集團成立於1856年，是世界上最大的銀行機構之一，甚至被列為全球系統性重要銀行，曾經與摩根大通、美國銀行等30多家大型銀行集團並駕齊驅。