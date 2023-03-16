阿根廷證實正考慮買第3批次「梟龍」戰機

阿根廷駐中國大使館周二說，布宜諾斯艾利斯正考慮採購JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機。而中方分析家周三說，就性能和可取得性來說，這款由中國和巴基斯坦聯手研製的戰機是最佳選擇。

據中方官媒《環球時報》15日報導，阿根廷使館周二在微博上說，駐中國大使牛望道（Sabino Vaca Narvaja）最近和防長泰亞納（Jorge Taiana）及團隊在布宜諾斯艾利斯舉行了工作會議，以促進與中國在國防領域的合作。

阿根廷使館說，早在2022年珠海航展時，牛望道就和中國航空技術國際工程有限公司代表談起阿根廷採購第三代JF-17戰機的可能性。而微博貼文中並提及，阿根廷和中方的其他國防合作，還包括可能採購中國北方工業有限公司（NORINCO）的8x8裝甲車。

「大八輪」來了！解放軍8×8輪式裝甲車

中國軍事航空專家傅前哨周三說，長久以來，阿根廷一直尋求採購新戰機，以汰換老舊的戰鬥機隊。自從1982年英阿爆發福克蘭戰爭（Falklands War）後，英國就持續對阿根廷實施武器禁運，阻止布宜諾斯艾利斯在國際市場上採購戰機。

雙座型「梟龍」戰機

傅前哨指出，英國可以透過外交途徑，遊說西方國家不要賣戰機給阿根廷。此外，由於南韓和印度等國家的戰機採用了如彈射座椅等英製裝備，因此倫敦可以阻撓它們軍售戰機給阿根廷。

而中國外交部和駐英國使館去年表明，北京對福克蘭群島（阿根廷稱馬爾維納斯群島，Malvinas Islands）問題的立場一貫，「支持阿根廷對馬維納斯群島（Malvinas Islands，英稱福克蘭群島）全面行使主權的要求」。

傅前哨說，這也正是為什麼JF-17是阿根廷最容易取得的戰機。如今JF-17已研製出三代，一般通常稱為第1批次、第2批次和第3批次。其中第3批次裝備了主動電子掃描陣列（AESA）、超視距與短程飛彈，還有航空電子與飛行控制系統等十分先進的系統。而分析家說，雖然先前的批次沒那麼貴，但性能還是很好。不過，傅前哨說，任何交易仍取決於阿根廷。