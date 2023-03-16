孟廣美以模特兒身分出道，有著高挑身形加上美艷外貌，被譽為「香港十大名模」，12年前嫁給大陸富豪吉增和，便逐漸淡出演藝圈，鮮少在螢光幕前曝光，不過夫妻倆婚後多年膝下無子，被網友推測可能有兩大原因。

孟廣美日前出席商業活動，即便淡出演藝圈多年，面對鏡頭依舊維持巨星氣場，只見她身穿灰銀色連身長裙，只見胸前挖空露出傲人上圍及深邃事業線，背部摟空讓白皙美背一覽無遺，火辣的S曲線更是搶盡眾人目光，膚質狀況維持相當好的她，不見歲月在臉上留下任何痕跡，完全看不出來已經57歲，凍齡模樣讓人讚嘆不已。

孟廣美出席商業活動，胸前挖空露出傲人上圍及深邃事業線，搶盡眾人目光。（圖／微博）

孟廣美當年嫁給身價超過10億的大陸富豪吉增和，兩人才認識十個月後就互許終生，當年男方不僅用價值600萬鑽石向她求婚，還砸下百萬舉辦婚禮，讓孟廣美嫁得十分風光，不過結婚至今12年仍膝下無子，因此傳出孟廣美一度想要人工受孕，但老公不捨會對身體造成傷害，僅表示「順其自然」就好，但也有一說指出夫妻倆是選擇不生育的「丁克族」。

孟廣美在模特兒圈闖出名號後，轉戰戲劇圈在《神鵰俠侶》飾演癡情的李莫愁一角，精湛演技讓她初嚐紅遍兩岸三地的滋味，此外，成為首位進軍好萊塢的台灣女藝人的她，更在電影《神鬼傳奇3》和強尼戴普有精彩對手戲，將演藝事業攀向巔峰。