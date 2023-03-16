除了營運表現亮眼外，展碁以「穩紮穩打」的策略維穩增長步調之際，亦持續推動夥伴經濟效益，成為帶動展碁成長的重要關鍵。去年間展碁透過現金增資、再加碼投資子公司博瑞達持股至62.5％，去年度博瑞達營收達50.9億元，對展碁整體獲利貢獻度並占達2成左右。董事會中亦決議，將全力推動博瑞達於第二季公開發行、邁入資本市場的腳步挹注活水，期望藉由資本市場的資源，進一步擴大營業規模。
展碁國際去年營收獲利雙創高 Q2子公司IPO
宏碁集團旗下子公司展碁國際（6776）2022年交出營收、獲利雙創高的成績，全年度合併營收232.8億元、年增9.3％，稅後純益達4.15億元、年增21.74％，稅後每股純益5.09元、年增率18.9％，皆為歷年新高。展碁15日董事會並決議，擬將配發現金股利每股3.5元、配發率68.76％，以15日收盤價計算，殖利率約8.16％。
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