除了營運表現亮眼外，展碁以「穩紮穩打」的策略維穩增長步調之際，亦持續推動夥伴經濟效益，成為帶動展碁成長的重要關鍵。去年間展碁透過現金增資、再加碼投資子公司博瑞達持股至62.5％，去年度博瑞達營收達50.9億元，對展碁整體獲利貢獻度並占達2成左右。董事會中亦決議，將全力推動博瑞達於第二季公開發行、邁入資本市場的腳步挹注活水，期望藉由資本市場的資源，進一步擴大營業規模。