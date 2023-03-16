某營區的潘姓上士班長，前年要求受訓的男子勃起射精，台灣高等法院駁回上訴，依對於因公務關係受自己監督之人，利用權勢為猥褻罪，將潘男判處有期徒刑5月，可易科罰金確定。

潘姓上士班長負責役男之教育訓練，2021年7月4日凌晨1點多他趁與一名軍事訓練役訓員男同寢一室時，幫對方按摩至鼠蹊部，他以按摩之最後步驟需勃起射精為由，要求對方脫下內褲並勃起，對方說「我希望不要這樣子」、「我真的沒有辦法勃起」

但潘男以長官語氣向對方說「這件事情出了這個房間之後就不會有人知道了」、「這個是我們兩個的秘密，我們現在是好朋友」、「副排做事情就要做到底，沒有做到底的話，心裡會難以抒發」、「你已經跳到這個甕裡」等語，強迫對方。

被害人畏懼潘男權勢而隱忍屈從，又因過程中無法勃起，潘男要求對方拿手機看A片，讓他繼續碰觸其生殖器，直到接住對方之精液，被害人後來向連長，而查獲潘男犯行。