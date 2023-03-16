GoShare推出「一騎一會」活動，除了享有起跳價免費，如果尋找當年在街頭相遇的那個「它」，再抽免費3日騎乘；打卡分享開廂禮加碼送限定驚喜，完成騎士挑戰還能解鎖起跳價免費優惠。

GoShare自今（16日）起，透過Email向180 萬用戶用戶寄送情書，邀請用戶透過 GoShare App 尋找當年在街頭相遇的那個「它」，租借車輛並截圖騎乘紀錄、上傳至GoShare 臉書官方粉絲團指定活動貼文，就有機會獲得3日免費騎乘體驗。同時，在20日前每天送出「0元起跳券」，租借全台任一GoShare服務車輛均可使用，至指定活動頁面即可領取，盡情享受騎乘樂趣。

GoShare自20日起，租借全台「隨借隨還」服務車輛，開廂即有機會獲得「一騎一會：GoShare 限定紋身貼紙組」，完成指定任務並拍照分享至GoShare臉書官方粉絲團指定活動貼文，加碼抽GoShare Gogoro VIVA車款超Q造型抱枕。另在26日前，每次完成「心動相遇」系列騎士挑戰，即可額外解鎖「0元起跳券」，每人最多可領6趟起跳免費。