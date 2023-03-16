40歲大陸跳水皇后郭晶晶與身家千億的42歲富二代霍啟剛結婚10年，育有1子2女，兩人生活簡單沒架子，被譽為「最樸實的豪門夫妻」。近日，霍啟剛曬出了多張帶大兒子騎腳踏車的照片，那輛兒童用腳踏車封為「自行車界勞斯萊斯」。對此，網友紛紛笑稱：「果然是豪門啊！」

在網路流傳的照片中可見，兒子霍中曦戴著護具，騎著車開心往前走，而霍啟剛時而和兒子齊頭並進，時而護在孩子身後，細心地看照他。兩人騎累了，霍啟剛還給兒子買了個冰淇淋消消暑，孩子開心到眼睛都瞇了起來。

霍啟剛與兒子一起騎腳車運動。(圖/霍啟剛 IG)

有眼尖的網友發現，大兒子那輛兒童用自行車被封為「自行車界勞斯萊斯」，如果是該品牌的成人車，有些甚至高達幾十萬元一輛。對此，有網友紛紛笑稱：「果然是豪門啊。」

眾所周知，郭晶晶是豪門媳婦中出了名的節儉，平時的衣著也樸素，幫孩子們買的衣服來自路邊攤，而丈夫霍啟剛最喜歡帶著孩子一起搭乘地鐵，陪孩子上興趣班，去普通餐館吃飯，完全沒有豪門包袱。

這次倆人難得使用高單價的單品，網友們也紛紛表示：「我大兒子幼兒園時買一輛自行車在商場5千多元，小兒子買的是三千五百多，根本不算貴。」、「這算炫富嗎？」、「平時節儉願意在教育上破費。」