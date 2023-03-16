逛美式賣場遭「推車碾腳」怒譙：神經病，他爆氣狂踹婦人腰。

50歲婦人日前到一間美式賣場採購，腳卻遭一名陌生男子用推車輾過，一氣之下大罵對方「神經病」，男子也不甘示弱地朝她腰部踹。警方到場事故已平息，兩人互相提吿。

警方調查，11日下午1時，胡女當時帶著女兒到新北中和區好市多，不慎與推著購物車的陳男發生碰撞，胡女的腳狠狠遭輾過，痛得飆罵對方，因此爆發衝突；男子事後稱不滿被侮辱，才會還手。大賣場內上演全武行，讓其他顧客全都看傻，紛紛圍觀。

警方到場將2名當事人帶回派出所作筆錄，後續依傷害、公然侮辱罪罪嫌移送新北地檢署偵辦。