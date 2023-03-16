由日本知名成人影片商「SOFT ON DEMAND」經營的成人主題餐廳「SOD LAND」，在開幕時變主打可零距離的與女優們互動接觸而大受歡迎，每日都吸引不少粉絲前往朝聖。但近日卻傳出該餐廳因涉嫌在未持有風俗業營業許可證的情況下，要求女優穿泳裝陪客吃飯而觸法，社長也因此遭到警方逮捕。

根據日本媒體《日本電視台》的報導，東京警視廳在14日以「違反風俗營業法」逮捕包含SOFT ON DEMAND社長井口翔在內的2名主要負責人。警方透露SOD LAND的負責人在獲得風俗業營業許可證的情況下，讓店內女員工穿著性感泳衣陪客人吃飯、聊天，這些行為已涉及風俗業相關法條，因此逮捕社長到案說明。

本月15日警方也已經出動搜索SOFT ON DEMAND總公司，徹底調查該公司的營運狀況，並確認是否還涉及其他違法的行為。SOD LAND稍早也在官方推特上宣布臨時休業，但並未公開具體原因，引起網友熱烈討論。

據了解，SOD LAND在開幕時就主打可以在店內與女優近距離接觸而被稱為「成人主題樂園」，而且整間餐廳包含地下1樓至4樓，每層樓都是不同的主題，館內還設有酒吧可以與女優們一同飲酒，因此受到許多老司機的歡迎，也吸引不少海外遊客前往朝聖。