雞蛋替代食物份量一覽表。（北市聯醫提供）

國內缺雞蛋帶動價格上漲，不少民眾餐桌少了蛋料理，究竟怎麼吃才不影響蛋白質攝取量？營養師推薦鴨蛋蛋白質含量與雞蛋相似，適合成為缺蛋期間的替代選項，或以「豆魚蛋肉」順序攝取，其中豆製品是補充蛋白質的首選，肉類建議避開三層肉或加工肉品。

三餐沒了蛋，還能吃些什麼？台北市立聯合醫院社區營養推廣中心營養師戴暐庭說，早餐習慣來顆水煮蛋或茶葉蛋的民眾，可考慮更換為豆漿、豆干、豆腐、豆皮等，一樣可以補足蛋白質；午晚餐，可選擇肉類、魚類、海鮮類做替換。

她指出，其實鴨蛋與雞蛋蛋白質含量相似，若民眾真的想吃蛋，亦可將鴨蛋納入替代選項之一。

此外，台北市社區營養推廣中心團隊也提供「雞蛋替代食物份量一覽表」，讓民眾簡易替換，緩解缺蛋的不安及煩惱。戴暐庭說明，一顆雞蛋蛋白質含量約7公克，若想攝取相同含量營養素，可改吃半盒嫩豆腐、一杯190ml無糖豆漿、1.5片五香豆乾、一小把毛豆（約50顆）、半掌心的肉類及魚類，都可攝取到等量的蛋白質。

戴暐庭提醒民眾可依「豆魚蛋肉」依序攝取，富含植物性蛋白的豆製品是補充蛋白質的首選，肉類建議避開油脂含量較高的三層肉，或是加工肉品如香腸、熱狗等。