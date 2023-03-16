新北市符姓男子因認為父親欺壓失智的母親，前年他用枕頭悶死父親再分屍棄置在瓦磘溝，至今未能尋獲完整遺體，最高法院駁回上訴，考量他的犯罪情狀及他與死者以外的家人關係良好，依殺害直系血親尊親屬等罪輕判19年，全案定讞。

符男自從父母離異後就長期與母親同住，2021年11月他得知長照機構無法繼續照顧父親後，便將父親接回家中居住，但他認為父親欺壓母親，趁著父親睡覺時，持枕頭用力悶住對方口鼻，使父親窒息死亡。

符男將屍體藏在頂樓加蓋空間，並裝入白色大型整理箱藏置，數天後因屍體開始散發臭味，符男擔心母親發現，持美工刀、鋸子等工具肢解父親，將屍體棄置在瓦磘溝內。

一審及二審斥責符男以極端手段，剝奪父親生命，肢解屍體，造成無法回復之嚴重結果，至今未能尋獲完整遺體，行為駭人聽聞，危害甚鉅，本應予高度非難，但經調查他與父親相處情形及關係，及他犯後坦承犯行等一切情狀，判刑19年，上訴後，最高法院駁回確定。