黃姓男子去年因要求與前女友復合被拒，他深夜持刀潛入她位於屏東縣的住處，朝頸部猛刺1刀，她睡在一旁幼女驚醒目睹一切慘劇， 她呼叫母親求救後，經送醫搶救倖免於死，最高法院駁回上訴，依殺人未遂罪將黃男判刑6年8月，全案定讞。

去年2月28日凌晨2點多，黃男攜帶尖刀前往前女友位於屏東縣麟洛鄉的住宅，翻越住宅之後側矮牆進入後院，再持尖刀鋸斷後門之鋁製紗門，自鋸斷開口處伸手開啟該鋁製紗門進入屋內。

黃男進入前女友與她幼女同寢之房間，見前女友躺在床上熟睡，持尖刀靠近她嗆聲「不要動」、「要死一起死」等語，旋即正面持尖刀刺入她頸部中央部位，她遭刺後旋呼叫其母求救，黃男逃離現場後被逮。

高雄高分院斥黃男造成前女友因此事身心嚴重受創，恐懼不安，且她女兒在本案發生時在場見聞她頸部傷口血流不止，經歷她救護一度病危之煎熬，至今仍深感恐懼，黃的所為殊值非難，判刑6年8月，黃男提上訴，最高法院駁回確定。