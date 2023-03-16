【愛傳媒簡秀枝專欄】慶祝教宗方濟各就職十週年，我國駐教廷大使館舉辦「五餅二魚」特展，3月14日舉行盛大開幕活動，賓主盡歡。

李世明大使指出，「五餅二魚特展」(5 Loaves and 2 Fish Art Exhibition）開幕活動，正是將耶穌神蹟的偉大意義，以及教宗博愛為懷的情操，藉由來自台灣藝術作品的呈現，相互輝映，宗教聖靈與藝術輝光，共創不朽。

14日開幕儀式中出席賓客非常踴躍，包括教廷文化教育部部長Card. José Tolentino de Mendonça樞機主教、促進整體人類發展部秘書長Alessandra Smerilli修女、教廷新聞傳播秘書長Mons. Lucio Adrian Ruiz、梵蒂岡宗座圖書館暨宗座檔案館總館長扎尼總主教（Archbishop Angelo Vincenzo Zani）、跨宗教對話部副秘書長鮑霖神父（Paulin B. Kubuya）等教廷部會官員、修會代表、宗座大學校長、天主教人士、美國、烏克蘭、瓜地馬拉、保加利亞、立陶宛、匈牙利、克羅埃西亞及斯洛維尼亞等國駐教廷大使或代辦、暨使節團成員、台南教區林吉男主教、馬爾他騎士團、義大利義文界及媒體記者等200人出席，氣氛神聖謙和。

藝術家曾英棟帶著「甘樂阿舍美術館」館長曾若璇、副館長邱信樺，以及藝術總監曾若竹等專業團隊，提前抵達羅馬佈展，並參加開幕活動，親自向貴賓解說創作理念。

我國教廷大使館精心設計「五餅二魚點心盤」的展覽，慶祝教宗就職十週年，既是西方宗教的，也很富東方哲思，貴賓們盛讚「五餅二魚特展」，印象深刻，他們認為，該展覽不但是一個美麗、貼切呼應教宗「眾位弟兄」 (Fratelli tutti）通諭，而且又最能體現天主教精神，是來自台灣「十全十美的十週年獻禮」。

駐教廷大使館自2019年起推動「藝術外交」，陸續辦理「世界的光-台灣當代藝術展」及2022年「友善台灣/眾位弟兄書畫展」之後，再一次將大使館化身為藝術藝廊，展出「五餅二魚特展」，在時機上，恰到好處。

前幾次的展覧，在梵蒂岡持續引起許多正面迴響，台灣大使館如今也獲得梵蒂岡「最有藝術氣息大使館」之一的美譽，可說功不唐捐，皆大歡喜。

透過「五餅二魚特展」，支持教宗十年來所宣揚的人道理念，我國駐教廷大使李世明今天正式揭幕，他在致詞時。向賓客分享籌辦「五餅二魚特展」的理念。

李大使表示，教宗就職十週年象徵了一個重要的里程碑，經過了廣泛的諮詢及討論，大使館特別選定「五餅二魚」作為本次特展主題，其中不僅包含5×2＝10的寓意，更重要的是完美詮釋聖經著名「五餅二魚」的神蹟，代表了憐憫、分享與慈愛，忠實呼應著教宗方濟各「眾位弟兄」（Fratelli tutti）通諭的精髓。

另一方面，在台灣的風俗民情中，則同樣有著「愈是樂於分享，愈能有餘」的文化傳統。例如台灣在疫情、烏俄戰爭及土耳其、敍利亞大地震期間，民間與政府對於烏克蘭、土耳其受災國家主動慷慨援贈，都充分體現了台灣社會樂善好施的民族性，也就是「友善台灣」（Friendly Taiwan）的本質。

李世明希藉由該特展，深化國際社會認識台灣所秉持「良善力量」（Force of Good），而我國也將持續在世界和平、民主人權、人道援助及環境保護等與教廷共享之普世價值上，積極響應教宗呼籲並深化台梵合作，讓「眾位弟兄」 （Fratelli tutti）與「友善台灣」（Friendly Taiwan）攜手，共同為全球做出具體貢獻。

藝術家曾英棟致詞表示，教宗是天主的首席代言人，生命的悟道者；藝術家則是美的代言人，生活的見証者。在奧妙的緣份引領之下，讓他走入了「愛的能量」，以「五餅二魚」作為創作主題，希向世人顯示能量，並可透過分享，增多理念，並祈求上帝的光，照亮世界的每個角落。

值得一提的是，教廷肯定該次特展，並且巧妙連結我雙十國慶，與教宗就職十週年。

文化教育部長Card. José Tolentino de Mendonça樞機高度重視台灣所籌辦的教宗就職十週年活動，親自出席特展，發表致詞並主持降福儀式。

Mendonça 樞機致詞時特別提及，中華民國創立於1911年10月10日，此外，故宮及梵蒂岡圖書館特展，也在3月10日開幕，刻意使用數字十，巧妙呼應與教宗就職十週年，在數字上的巧合。

Mendonça樞機不但彰顯我國主權，並且對於闡述台梵關係的歷史淵源等面向上，都具高度象徵性意義。

Mendonça樞機全程參與開幕活動，盛讚該館運用創意與巧思慶祝教宗就職，友好之情，溢於言表。

李世明強調，這回舉辦該藝文展覽，達成了慶祝教宗就職十週年、提升台灣的國際能見度以及深化台梵邦誼等具體目標。

開幕活動時，處處留巧思，忠實再現五餅二魚精神。為了彰顯台梵共同慶賀教宗就職10週年的特殊意義，大使館館特別情商藝術家曾英棟捐贈一件「五餅二魚」藝術品，現場由Mendonça樞機、促進整體人類發展部秘書長Alessandra Smerilli修女、台南教區林吉男主教，以及李世明大使，逐一為作品鑲貼上金箔，共同完成這件藝術品的最後點綴，也象徵了台梵關係的共濟圓滿。

賓客合影之後，藝術家曾英棟親自導覽，並播放由藝術家所製作的「五餅二魚」5分鐘微電影，以互動方式，說明該系列作品的創作理念與背景，賓客們對曾英棟作品及大使館館開幕活動安排。

活動酒會當中，大使館精心設計的「五餅二魚」點心盤，盤內提供了分別精心挑選自台灣及義大利的5種餅及2種魚點心，同時在點心補充桌，張貼耶穌展現五餅二魚神蹟的畫作，象徵食物源源不絕的湧現，與會賓客驚呼是對聖經「五餅二魚」神蹟，最傳神的詮釋。

活動結束前，另贈予每位來賓精美展覽手冊、「五餅二魚」特展磁鐵紀念品，以及大使館新聞信。

與會教廷高層與賓客，對該特展的細心規劃，呈現的巧思，讚譽有加，回味無窮，期待台灣大使館未來能為梵蒂岡帶來更多美好的藝術饗宴。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者臉書截圖。

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