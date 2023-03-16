大陸網紅周揚青因經營網拍有成，加上過去以毀滅式分手信，揭露羅志祥的渣男行徑，讓她獲得一票粉絲追隨，而她也經常於社群平台上與粉絲互動分享生活，但日前她卻突然在微博小號發文向某位粉絲道歉，原來是因她拒絕粉絲合影要求感到自責，並希望提供其他補償辦法，貼心舉動讓她再度圈粉無數。

周揚青日前在微博小號中發文透露，當天早上在路上遇到一位粉絲希望能與她合照，但當時周揚青卻拒絕，因此發文向她道歉並解釋「對不起因為我那時候在生氣，我怕我的情緒一下緩不過來，跟妳拍照是一張臭臉，所以我拒絕了妳」。

不過，她上車後回想這件事心裡十分自責，認為相遇是種緣分「妳可以一下認出我，還專門從馬路那邊跑過來，結果我卻拒絕了妳一個拍照這麼簡單的要求，真的很不對」接著，她向這名粉絲道謝，感謝對方即使被拒絕仍笑著對她說「我好喜歡妳」，讓她心情瞬間好了起來「謝謝妳的表白和妳的笑」。

周揚青發文向粉絲道歉。(圖/擷取自周揚青小帳微博)

然而，這篇文也順利釣出該名粉絲留言，周揚青也直接向對方要了地址，希望給予補償「妳看妳想要我的美妝還是衣服，我給妳寄份小禮物過去」但卻遭對對方拒絕，只期望下次見面能合影，對此，周揚清也很乾脆地答應「成！下次陪妳拍夠」，相當寵粉。