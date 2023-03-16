此前瑞士央行在周三提出承諾，「如有必要」，將為瑞士信貸提供流動資金；此為瑞士央行史無前例的措施。瑞信股價在周三暴跌24%。
瑞信表示，這筆借款將由擔保貸款融資和短期流動性融資來進行，並且以優質資產作為完全的擔保和抵押。
瑞銀還宣佈，將為優先債券提供高達30億瑞朗的現金。
瑞信表示：「隨著瑞信採取必要步驟，建立一個更簡單、更專注於客戶需求的銀行，這些額外的流動性將支撐瑞信的核心業務及客戶」。
瑞士信貸集團(Credit Suisse Group)最新在周四表示，將對瑞士央行(SNB)借款最高500億瑞士法朗(約540億美元)。該集團稱，這是對強化流動性的「果決行動」。
此前瑞士央行在周三提出承諾，「如有必要」，將為瑞士信貸提供流動資金；此為瑞士央行史無前例的措施。瑞信股價在周三暴跌24%。
瑞信表示，這筆借款將由擔保貸款融資和短期流動性融資來進行，並且以優質資產作為完全的擔保和抵押。
瑞銀還宣佈，將為優先債券提供高達30億瑞朗的現金。
瑞信表示：「隨著瑞信採取必要步驟，建立一個更簡單、更專注於客戶需求的銀行，這些額外的流動性將支撐瑞信的核心業務及客戶」。
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