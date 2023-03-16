此前瑞士央行在周三提出承諾，「如有必要」，將為瑞士信貸提供流動資金；此為瑞士央行史無前例的措施。瑞信股價在周三暴跌24%。

瑞信表示，這筆借款將由擔保貸款融資和短期流動性融資來進行，並且以優質資產作為完全的擔保和抵押。

瑞銀還宣佈，將為優先債券提供高達30億瑞朗的現金。

瑞信表示：「隨著瑞信採取必要步驟，建立一個更簡單、更專注於客戶需求的銀行，這些額外的流動性將支撐瑞信的核心業務及客戶」。