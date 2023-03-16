高雄市三民區發生追逐砍人，夏姓女子遭邱姓男子持刀猛砍，身處多刀倒臥路上。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方獲報將邱姓男子逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市三民區今日上午爆發砍人案，魚販55歲邱姓男子與51歲夏姓女子一起在市場擺攤，營業時疑似感情原因發生口角，邱男不滿之下拿起手邊的魚刀對夏女猛砍，夏女拔腿狂奔，邱男緊追在後，追上後朝夏女身上猛砍數刀，夏女傷重倒臥血泊，此時辦案的刑警經過，第一時間將邱男壓制在地。警方獲報到場，夏女無生命跡象急送醫搶救，稍早仍不治身亡。全案依殺人罪偵辦中。

今日上午9時7分許，邱男與夏女在市場擺攤賣魚，疑似因感情問題，雙方發生口角，邱男情緒不滿下，拿起手邊在殺魚用的魚刀，夏女嚇到趕緊拔腿狂奔，邱男緊追在後，在鼎力路時追上夏女後朝她身上猛砍數刀，夏女倒臥血泊無反應，路人見狀嚇得報警求助。

此時高雄市刑事警察大隊在附近辦案路過，第一時間勇猛上前將邱男壓制在地，三民二分局快打部隊也火速趕來支援，協助夏女送往榮總搶救中。

夏女身上有多處刀傷，包括手腳、額頭、以及胸部部分都有傷口，經送榮總醫院急救後，於上午10時30分左右宣告不治。

據悉，雙方為同居關係，邱男在菜市場擺攤賣魚，夏女也時常到攤位幫忙，詳細案情仍待警方調查釐清，全案依殺人罪偵辦。