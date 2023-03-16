縣府在體育場周圍貼出公告，提醒民眾整修期間包含室內跑道都不對外開放。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

另外，體育場環場介壽橋上、下行段道路也將整修，自3月24日起封閉，總工期4日，預計於3月28日開放通行。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

使用將近40年的彰化縣立體育館，年久失修包括屋頂漏水、看台、座椅等都讓人詬病，去年縣府斥資1.28億辦理整建，其中經常主辦各大賽事的田徑場PU跑道將在下周一封閉，整修期間包含室內跑道都不對外開放，預計8月中完工才重新開放。

彰化縣立體育場以3個主場地為主，包括可容納3萬人的田徑場、8000人的體育館及3000人的游泳池，加上八卦山棒球場和健興網球場等，除了舉辦運動賽事和大小活動，也是許多縣民清晨、黃昏都愛去慢跑、打拳、跳舞等和散步等好地方。

縣府教育處表示，「彰化縣立體育場田徑場及槌球場整修工程」將在3月20日辦理田徑場PU跑道整修工程，考量施工安全整修期間包含室內跑道不對外開放，預計工期4個月，刨除並重新鋪設PU跑道。

另外，體育場環場介壽橋上、下行段道路也將整修，自3月24日起封閉，總工期4日，預計於3月28日開放通行，建議民眾改道，可由彰化師範大學寶山校區師大路進出體育場場區。

1984年啟用的體育館，在2011年全國運動會時有微整修，「彰化縣立體育場田徑場及槌球場整修工程」去年縣府爭取體育署8250萬、縣府配合款4500萬，共計投入1.28億經費進行整修，包括屋頂翻新、空調設備、主球場、看台、燈光、廁所等；槌球場去年1月開工，預計工期3個月，包括重新鋪設草皮、設置噴灌系統及整修廁所。