母親節是觀光飯店年度最重要檔期之一，5月更是各大飯店搶攻餐飲商機的重點月份，台北美福大飯店宣布，5月14日母親節當天邀請到國寶級布袋戲大師李天祿所創立的「亦宛然」掌中劇團，在氣派的宴會廳帶來感人的經典戲劇，孝親家庭可一邊欣賞一邊品嘗美食，豐盛的母親節家宴桌菜納入烏魚子、干貝等珍貴食材，以及粵式手工菜八寶布袋雞等海陸珍饌，午宴每桌十位28,800元＋10％，台北美福大飯店提前於三月開跑促銷，訂席加贈價值2,000元的美福滴雞精禮盒。

昔日廟口前的戲棚文化，是許多人的兒時記憶，藉由回味與傳承，牽起每一個世代的心。身為台灣在地品牌的台北美福大飯店，期望為傳統藝文盡一份心，利用宴會廳現代化的影音設備，讓賓客可一邊品嚐精緻辦桌宴，一邊欣賞傳統戲曲。5月14日母親節當日，邀請到李天祿老師創立的亦宛然掌中劇團到美福搭起戲棚，精雕細琢的木雕彩樓原味呈現，透過掌中戲偶的精采演出，搭配板鼓、胡琴、三弦等現場演奏，感受戲棚熱情。

李天祿老師榮獲臺灣國際傳播獎章、美國美華藝術協會終身成就獎等國內外獎項肯定，對於戲劇的品質極為要求，且傳承多部經典劇目。母親節這天特別帶來感人的劉沉香「劈山救母」，這部又名為「寶蓮燈」的經典劇目，是中國古代著名神話傳說。述說二郎神楊戩之妹楊嬋因為私結姻緣，生下劉沉香，楊戩怒將楊嬋禁閉在華山，劉沉香長大後救其母親的故事。當天戲劇演出後，劇團將邀請賓客上台體驗戲偶操演技巧及演奏樂器，現場亦展示有三國志、西遊記等多款經典戲偶供賓客合影留念。

熱鬧看戲，更要盡情享受美食。台北美福的行政主廚王志孚特別推出多道拿手好菜，從一次端呈六道精選前菜的「慈愛生輝六小碟」，有松露煎干貝、蜜汁柳葉魚及焦糖烏魚子等菜色。鮮美湯品推出「一起到老孝心湯」，為行政主廚拿手的港式煲老伙湯，經細火慢煲的湯底，鮮香醇厚，盛上一碗溫暖媽媽的心。「銘記關懷豐盈」的八寶布袋雞，這道費工耗時的手工菜，將富有彈性肉質的土雞去骨，以蔥、薑、酒醃製約一天，將加有港式臘腸的熟糯米飯塞入雞肚後，蒸烤至表皮金黃。雞肉質地鮮嫩細緻，輕輕劃開即可聞到臘味飯的鮮味飄香。還有攬大海鮮味的「母愛無界情似海」雙椒滑魚球及「慈母的呼喚」蔥薑焗魚嘴，以及象徵「慈母手中線」的蘿蔓麵線蝦球等多道海陸珍饌，闔家在美福共度充滿美食及藝文風的母親節

呷辦桌、看好戲，陪媽媽歡喜聚餐，有吃又有拿! 凡訂席每桌贈送美福滴雞精禮盒乙盒，價值2,000元的滴雞精，選用優質絲羽烏骨雞及台灣原生種古早雞，慢火滴製鮮香雞精，香醇順口，讓媽媽們補氣又養生。