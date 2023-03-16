針對美國參議院提出相關涉港決議，外交部駐港公署發言人今表示強烈不滿和堅決反對，並表示，香港事務是中國的內政，中國人在家裡打掃房間無關國際秩序；美國國會議員滿腹「以港遏華」的陰謀詭計，決議充斥著虛偽與霸道；「立即停止嘩眾取寵的政治作秀，立即停止以任何藉口干預香港事務和中國內政」。

美國參議院當地時間15日提出決議，敦促美國政府堅定回應中國打壓香港異議的任何企圖，包含運用制裁和其他工；內容包括譴責《香港國安法》，並譴責對香港蘋果日報創辦人黎智英強加「不實且有政治動機的指控」並關押等。

該發言人表示，《基本法》和《香港國安法》充分保障香港居民依法享有的廣泛權利自由，但任何權利自由都不是無邊界的，任何人都不能以任何名義淩駕於法律之上。特區政府依法執法、司法機關秉公辦案，無可指摘，不容置喙。

發言人強調，美參院所謂「決議」滿紙荒唐言。他們罔顧事實，指責香港警隊過度使用武力，難道忘記美國員警為芝麻大的事從不吝於開槍射殺百姓？他們指責《國安法》自實施近三年來已有200多人被捕，難道忘記兩年前美國國會山莊被衝擊一日後，被捕者的數量就數倍於此，被起訴者也在千人以上？

該發言人更批評，「他們肆無忌憚要求香港特區政府立即釋放黎智英等亂港違法嫌犯，是公然踐踏法治，為暴徒撐腰。」他們攻擊香港不再享有國際商業中心的信譽，但最新統計表明上月訪港旅遊三年內首次突破百萬，高達146萬，充分表明國際社會均對香港未來發展充滿信心。他們污蔑中國政府破壞香港民主影響未來國際秩序，他們必須明白，香港事務是中國的內政，中國人在家裡打掃房間無關國際秩序。

發言人強調，他們如此讚賞當年暴力攻擊香港立法會的行為，似乎忘記兩年前美國國會山莊被洗劫的鬧劇。他們對自身重重問題輕描淡寫，卻遠隔萬里對香港的民主人權狀況指手畫腳，滿腹「以港遏華」的陰謀詭計，這樣的決議充斥著虛偽與霸道。

發言人重申，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移；敦促美方有關政客反躬自省，摒棄頤指氣使的「教師爺」姿態，恪守「不干涉內政」的國際法原則和國際關係基本準則，立即停止嘩眾取寵的政治作秀，立即停止以任何藉口干預香港事務和中國內政。