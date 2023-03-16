海瑞溫斯頓（Harry Winston）黃鑽登台，猶如一抹燦爛陽光穿過雲層照耀著大地，帶來春天的訊息。所有作品都是鑲嵌大顆黃鑽的收藏等級珠寶，包括從未曝光的LARIAT黃鑽項鍊、鑲嵌13顆總重約12.72克拉的橢圓形黃鑽項鍊，以及經典黃鑽戒指和The Incredibles系列枕型切工黃鑽耳環，見證海瑞溫斯頓的精湛工藝與奢華品味。

海瑞溫斯頓LARIAT黃鑽項鍊以交叉垂墜設計，主石為10.88克拉的水滴形黃鑽。（Harry Winston）

有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓，看好黃鑽未來還會有一波升值的潛力，在春天暖陽的季節主打黃鑽作品，其中LARIAT黃鑽項鍊是本季的主打作品，主石為10.88克拉的水滴形黃鑽，搭配5顆總重約22.55克的鑽石，項鍊以交叉垂墜設計，可完美服貼在粉頸上，呈現海瑞溫斯頓的非凡鑲嵌工藝。

海瑞溫斯頓黃鑽項鍊，鑲嵌13顆總重約12.72克拉黃鑽，勾勒豔陽高掛天空的輪廓。（Harry Winston）

同樣是全新登場的橢圓形切工黃鑽項鍊，以13顆總重約12.72克拉橢圓形切工黃鑽，勾勒豔陽高掛天空的輪廓，在熠熠生輝鑽石的搭配下，閃耀著無與倫比的光芒。

海瑞溫斯頓The Incredibles系列枕型黃鑽耳環，兩顆黃鑽各重約17克拉。（Harry Winston）

可與兩件黃鑽項鍊搭配成套的珠寶作品，還包括一只15.01克拉的雷德恩型切工黃鑽戒指，以及The Incredibles系列枕型切工黃鑽耳環，耳環鑲嵌2顆枕型切工黃鑽，各重約17克拉，搭配2顆重約3.72克拉的枕型切工鑽石，完美呼應春季的明媚陽光，續寫世代傳頌的傳奇。