香港資深女星陳曼娜（Manna姐）14日出席MakerVille原創劇《飛黃騰達》拜神儀式，受訪透露30多年前做矯正近視手術失敗，只剩一半的視力，過著每天以淚洗面的苦日子。

根據港媒《香港01》報導，陳曼娜自爆長期都處於半盲的狀態，因為30幾年前開刀矯正近視，想不到手術失敗，「我視網膜脫落，視力只剩一半，對我打擊很大，不知道將來會是怎樣，每天以淚洗面。」

陳曼娜坦言這30幾年因視力不佳，跌倒成為家常便飯，連跟朋友打招呼都成為困擾，決定再開刀修補半盲的左眼，手術完成後就不需仰賴近視眼鏡。陳曼娜打趣地說：「希望過兩天做完手術，可以再看得到帥哥！」

陳曼娜21歲出道，1985年起她在《開心鬼》系列電影扮演校長，生動的演出令觀眾印象深刻；婚姻方面，她年輕時跟圈外丈夫育有一對子女，離婚後由她獨自扶養，小孩長大後不負所望，兒子畢業於美國史丹福和哈佛大學，現在是美國心臟移植外科醫生；女兒則畢業於美國耶魯大學，成為牙醫博士，陳曼娜好友林建明曾透露：「陳曼娜最大的成就，是有一對好的子女」。

不僅如此，陳曼娜也是圈內著名的富婆，靠著買房的投資術累積財富，現在獨居在紅磡70坪空中豪宅，不僅裝潢大氣奢華，還坐擁270度維多利亞港無敵海景。