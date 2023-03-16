台中市從3月21日上午10點開始，部分區域將停水47小時。(台中市府提供)

為配合自來水公司辦理聚興4萬立方公尺配水池、鐵路綠空廊道備援送水管、鯉魚潭場第二送水管等管線相關工程，台中市包括東區、南區、北區、北屯及太平、大里、烏日部分地區，將於21日上午10點開始停水長達47小時，總計約28萬多戶受影響，而減壓影響區域約有1萬8022戶。

台中市政府經發局指出，這次停水的區域涵蓋7個行政區，分別為鐵路以東、國道一號以南的烏日區，鐵路以東及以南的東區、南區，鐵路以東的北區、北屯區，另大里區、太平區則是全區停水；水壓減壓區域包含大里溪以南、烏溪以東的烏日區，及東山路以南、鐵路以西、進化路及北屯路以東、進化路以北的東區、北區與北屯區。

因應停水長達47小時，經發局表示，水公司也規畫設置119處臨時取水站，民眾可登入水公司網站查詢；此外，避免停水引發意外，呼籲民眾應在停水期間關閉抽水機電源、復水後打開抽水機排氣閥達到排氣效果，另台中市提供9處水資源回收中心、95處新建建築工程工地地下水資源，民眾可做為次級用水使用。