肇事車輛卡在樹叢泥沼中待救援，還得出動怪手、拖車及大量人員才得以協助脫困。(圖／民眾提供)

金門地區昨(15)日下午半小時內又接連發生兩起自撞車禍，1輛滿載水泥的預拌車疑似過彎失控撞倒路邊大樹，車頭全毀；另1輛自小客車則因駕駛自稱身體不適撞斷消防栓，馬路瞬間成噴泉，不僅車毀爆胎還得賠上一筆消防栓修整費；所幸兩起意外均無人員受傷，詳細肇事原因仍由警方釐清中。

肇事車輛車毀爆胎，還得賠上一筆消防栓修整費用，所幸駕駛並未受傷。(圖／警方提供)

周女駕駛自小客車疑因身體不適駛出路面撞壞消防栓，馬路瞬間成噴泉。(圖／民眾提供)

自來水廠緊急派員前往修復，後續賠償問題仍由自來水廠與肇事駕駛協商中。(圖／民眾提供)

根據警方指出，15日下午14時50分許，莊姓男子駕駛水泥預拌車由金城往水頭方向行駛，行經泰仰路山前路段轉彎處時，因操作不當失控衝出車道，致使車輛自撞路旁行道樹，導致水泥預拌車車頭全毀，車輛也卡在樹叢泥沼中待救援，還得出動怪手、拖車及大量人員費了九牛二虎之力才協助脫困，所幸莊姓駕駛毫髮無傷，警方對莊姓男子實施酒測，初步排除酒駕行為。

不到半小時內金寧鄉埔後又發生另一起自撞車禍，15日15時15分許，1位周姓女駕駛自小客車由金城往埔後方向行駛，行經埔後213號前自稱因身體不適駛出路面撞壞消防栓後車輛停止，事故造成汽車左前車頭及輪胎損壞，所幸駕駛並未受傷，不過遭撞斷的消防栓瞬間成噴泉，引起路過民眾圍觀，自來水廠也緊急派員前往修復，後續賠償問題仍由自來水廠與肇事駕駛協商中。

金城分局指出，依道路交通管理處罰條例第48條規定「汽車駕駛人轉彎時，應減速慢行」；如果違反者，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。另提醒用路人，開車應注意速限，勿超速行駛。進入彎道前，應提前降低車速，切勿進入彎道時才急踩剎車，以免發生側滑危險。

警方也呼籲所有駕駛，開車、騎車時應全程保持警覺，如有身體不適情形切勿上路，精神不濟時應稍做休息、養足精神再出發，千萬不要硬撐，以避免憾事發生。