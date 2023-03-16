高盛將今年美國經濟成長預測調降0.3個百分點，至1.2%。該華爾街大行表示，規模較小的銀行將試圖保存流動性以防他們萬一需要應付存戶提款，而這將導致銀行放款標準大幅收緊。

高盛經濟學家David Mericle和Manuel Abecasis在給客戶的報告中表示，收緊銀根可能對總需求造成壓力，將拖累美國國內生產毛額（GDP）的增長力道。近幾季以來，美國的經濟已經因緊縮政策而備感壓力。

報告指出，在美國經濟中，中小型銀行扮演著重要角色。資產低於2500億美元的銀行約占美國商業和工業放款的50%、占住宅房地產貸款的60%、占商用房地產貸款的80%，以及占消費貸款的45%。

高盛假設，具有聯邦存款保險公司（FDIC）存保比重較低的小型銀行新增放款將減少40%，而其他小型銀行新增放款將減少15%，那麼銀行放款總額將下滑2.5%。對於需求增長而言，小型銀行如此收緊銀根的效果，如同央行升息25～50個基點。

此前電影《大賣空》（The Big Short）其中一位主角的本尊、知名操盤手摩西（Danny Moses）即警告矽谷銀行（SVB）倒閉將暴露出更多麻煩。儘管美國政府已經採取措施來降低衝擊，但矽谷銀行倒閉將加劇經濟放緩，因為銀行可能得開始收傘。

摩西在談到美股周二強勁反彈時表示：「這是對於聯準會可能提前暫停升息的反射動作（knee-jerk reaction）。這波漲勢不會持續下去，因為資金成本正持續攀升」。