中美洲友邦宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）昨表示，已指示外交部與中國建立關係，宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）15日則對外聲稱，因為經濟需要，與中國建立外交關係，而台灣拒絕增加財務援助。外交部對此表示，我方對宏方的提議自始至終均積極回應，並在能力範圍內表達協助宏都拉斯的誠意，雷依納專訪中的談話並未完整反映雙方溝通實情。

外媒報導，雷依納15日在當地電視台《Canal 5》發表談話聲稱，決定尋求與中國建立正式關係並切斷與台灣的關係是出於實用主義，而非意識形態，原因是不斷上升的債務和投資需求；因為宏國在財政和債務方面已經不堪重負。

另外，雷依納還說，2022年第三季度該國的外債總額約為80億美元，基於人民巨大需要，提議建立「更重要關係」，但台灣方面拒絕。該國要求台灣將其每年5000萬美元援助加倍，並且「重新調整」宏國積欠台灣的6億美元債務，但未獲得積極回應。

外交部表示，我國自宏都拉斯總統卡蕬楚(Xiomara Castro)於2022年1月上任以來，即依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫，數度向宏方表示，我國願在能力範圍內協助宏國推動建設發展，同時一再提醒宏國注意中國的不實承諾，我方與宏方的溝通努力從未間斷。

外交部說，對宏方的提議自始至終均積極回應，並本於最大善意，在能力範圍內表達協助宏都拉斯的誠意，宏國外長在昨(15)日專訪的談話，並未完整反映雙方溝通實情。

外交部對於兩國關係出現警訊，迄今仍努力維持邦誼，盡最大努力爭取，惟絕不會與中國進行金錢競逐，同時提醒宏國政府既已飽受債務問題困擾，切勿飲鴆止渴，反而陷入中國債務陷阱。

另「德國之聲」引述匿名消息來源報導，稱宏都拉斯欲與中國建交，台灣政府4週前即知悉卻無作為事，外交部說明，自卡蕬楚上任以來，依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫，數度向宏方表示，我國願在能力範圍內協助宏國推動建設發展，同時一再提醒宏國注意中國的不實承諾。

外交部對於兩國關係出現警訊，迄今仍努力維持邦誼，絕非知悉宏國政府外交轉向意圖卻毫無作為。外交部籲請媒體於報導前應善盡查證責任。