新北市三重區19歲張姓男子在昨(15)日晚間8時許，在街上偶遇黃姓少年等3人，張男僅因看不順眼就當街嗆聲黃男等3人「乎哩死」便離開現場，之後黃男等3人又遇到張男時想起遭嗆，這時他們憑藉人數優欲追打張男，結果張男一見情況不對便持刀桶向黃男，隨後向三重警方求救並自首，所幸黃男送醫後無大礙，全案依殺人未遂罪嫌偵辦。

據了解，事件雙方互不相識，張姓男子在昨晚經過集成路附近時，因為看不順眼黃姓少年及其友人20歲何姓男子以及32歲鍾姓男子，竟當街嗆聲「乎哩死」，隨即駕車離開現場，黃姓少年等3人莫名被嗆後，也到派出所向警方報案稱遭人恐嚇。

等到黃姓少年完成辦案手續後已近深夜，3人便決定到重新路一段附近吃消夜，結果在今(16)日凌晨0時許那裏遇到張男，3人因不甘先前無端遭他辱罵，又見他孤身一人，決定憑人數優勢欲教訓對方，張男見對方來勢洶洶，趕緊逃回車內取出折疊刀，桶向黃姓少年後逃逸。

結果張男直接跑到三重警分局求救，稱自己遭人追打，值班員警問他是否有受傷時，張男稱自己沒受傷，「但有一個人被他捅一刀倒在地上」，嚇得值班員警立刻呼叫支援警力前往現場察看，這時黃男已由救護人員送醫治療，而張男也被逮捕，全案朝殺人未遂罪嫌偵辦。