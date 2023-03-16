宏都拉斯14日宣布尋求與中國大陸建立正式關係。

宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）14日宣布指示外長與中國大陸建立正式關係，德國之聲昨（15）日引述消息人士指出，我外交部4周前就已得知宏國欲與北京建交，但卻「沒有任何作為」。對此，外交部嚴正否認，強調數度表達願在能力範圍內協助宏國建設發展。

德國之聲引述一名熟悉宏都拉斯與台灣交涉的消息人士報導，台灣在宏都拉斯表態與陸建交前4周就已得知相關消息，卻「沒有任何作為」。

消息人士透露，宏都拉斯近期分別在巴西、西班牙會晤大陸官員，宏國曾希望台灣金援當地多項建設計畫，這些計畫主要和能源網絡有關，不過我政府「未對宏國需求做出回應」。消息人士稱，若台灣願意金援宏都拉斯，「可確保雙邊關係再延續12年。」

該名消息人士評論，「台灣在宏都拉斯提出的多項計畫上太猶豫不決」，另外，「美國也沒有好好運用手中的牌。」

針對台灣為何沒有及時回應宏都拉斯，該名消息人士認為，過去這段時間台灣主要聚焦歐洲及烏克蘭戰爭，「完全誤判了拉美情勢。」不過他也認為，宏國總統透過推文發布消息，與過去外交慣例有落差，關於台宏是否將斷交，他評論「或許還有一些時間來扭轉局勢。」

針對德國之聲報導，我外交部今（16）日反駁表示，自卡蕬楚2022年1月上任以來，我方一直與宏國持續磋商雙邊合作計畫，並數度向宏方表示「願在能力範圍內協助宏國推動建設發展」，強調「絕非知悉宏國政府外交轉向意圖卻毫無作為」。