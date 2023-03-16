青椒有一股特殊的味道，是許多人不太敢吃的蔬菜，但醫師表示，青椒營養豐富，例如豐富的纖維可刺激腸胃蠕動以改善便秘、豐富的維生素可降低膽固醇可保護心臟、含抗氧化物質可延緩老化。

牙醫師蔡雅藍在其臉書粉專上表示，青椒營養非常豐富，對健康助益頗大，有4大功效：

1. 幫助消化：青椒中含有豐富的纖維素，非常有益於消化系統的健康；另青椒可以刺激胃腸蠕動，促進食物的消化和吸收。此外，青椒中含有消化酶，可以幫助消化食物。

2. 保護心臟：青椒含豐富維生素C和維生素B6，可降低血液中的膽固醇和三酸甘油酯，從而降低患心臟病和中風的風險；另青椒含有鉀、鎂等礦物質，可調節心臟節律，保護心臟健康。

3. 改善免疫力：青椒含豐富的維生素C和抗氧化物質，可增強免疫系統功能，對抗自由基的侵害，減少疾病發生。此外，青椒含有一些特殊的化學成分，如類胡蘿蔔素和生物類黃酮等，這些成分對免疫系統的調節和保護也非常重要。

4. 改善眼睛健康 ：青椒含豐富的維生素A和類胡蘿蔔素，是眼睛健康的重要營養素，例如維生素A可保護視網膜、預防夜盲症等視力疾病，類胡蘿蔔素可以降低眼睛受到光線和氧化損傷的風險。