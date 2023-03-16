日本防衛省表示，北韓今天清晨又向東方發射一枚洲際彈道飛彈，落在北海道渡島大島西方日本專屬經濟區外側的日本海。適逢南韓總統尹錫悅今天起將與日本首相岸田文雄會談，防衛省正在分析北韓發射飛彈的意圖。
日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省表示北韓今天清晨7時9分（台灣時間6時9分），發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）級的飛彈，於8時19分落在北海道渡島大島西方約200公里、日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海。
日本防衛省指出，這枚飛彈飛行了約70分鐘，飛行距離約1000公里，推估最高高度逾6000公里。目前還沒收到有船舶等受害的訊息。
上一次北韓發射射程5500公里以上的洲際彈道飛彈級飛彈是今年2月18日。
就在南韓和美國進行聯合軍演「自由護盾」（Freedom Shield）之際，北韓展現與美韓對決的態度明顯。
南韓總統尹錫悅今天訪問日本，將與日本首相岸田文雄舉行會談。日本防衛省正在分析北韓發射飛彈的意圖，並持續警戒監控。（編輯：張芷瑄）1120316
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。