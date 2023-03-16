清明節（4月5日）是農曆24節氣中第5個節氣，此時草木萌發，天氣漸漸回溫穩定，小孟老師在臉書上分享在這天外出旅行易卡到陰的前3名星座，依序是天蠍座、水瓶座、射手座，其中第一名的天蠍座感應力強，尤其在清明節會特別明顯，切忌深夜不可在外遊蕩或到溪邊、山林遊玩，並有空可去廟裡走走，就能把卡到陰風險降到最低。

▍第三名：射手座

射手座喜愛冒險，喜歡外出旅行出國遊玩，而且神經大條的他們對於一些鬼神禁忌通常不會很講究，更不懂得保護自己，往往在外面卡到陰都不知道，等到有感覺時，通常都為時已晚，清明節招惹好兄弟的機會更是提高，建議出門在外，自己可準備艾草淨化磁場，才能躲過好兄弟來訪。

▍第二名：水瓶座

水瓶座天生對新鮮事物有很大的好奇心，往往也會做出一些脫序行為，他們有著怪咖的個性，好奇愛玩又害怕，往往不經意得罪了鬼神卻還不知道，被好兄弟惡整機會高，建議水瓶座，有時好奇心反而會殺死一隻貓，在清明節還是持有一顆敬畏的心，避免好兄弟騷擾。

▍第一名：天蠍座

天蠍座的感應力很強，在個性方面也很容易神經兮兮，常常疑神疑鬼，加上本身的磁場也容易與好兄弟有連結，在清明節會撞鬼，卡到陰的機率最高，如不想被髒東西跟著，切忌深夜不要在外面遊蕩和出入不良場所，尤其是溪邊與山林的行程盡量避免，有空可去廟裡走走，就能把卡到陰風險降到最低。