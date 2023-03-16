Volvo XC90車系獲IIHS最高安全獎項

據美國高速公路安全保險協會（Insurance Institute for Highway Safety,IIHS）最新公布的「最高安全獎項（TOP SAFETY PICK+）」，Volvo XC90車系獲得2023年度最佳車款，難能可貴的是，這是IIHS在升級其「Top Safety Pick」與「Top Safety Pick+」測試標準要求後所公布的，代表XC90的安全要求早早領先IIHS甫更新的最新標準。

這次獲得IIHS最高安全獎項肯定的Volvo XC90是2002年推出的全新世代車型，當時IIHS美國高速公路安全保險協會尚未有小偏位撞擊測試項目，然而，當2014年小偏位正面碰撞測試推出時，Volvo XC90隨即獲得「良好」評等。根據IIHS表示：「許多車款不得不進行重大的結構性設計變化，才能於小偏位撞擊測試中獲得良好評等，但獲得認可的2014年式XC90自2003年以來就擁有相同的安全結構設計。」

2023年度IIHS最高安全獎項（TOP SAFETY PICK+）所公布升級後最新的標準包含更嚴苛的側撞防護、優化後的行人碰撞預防系統、符合標準的頭燈設計 等多項嚴苛條件，各項標準皆要要獲得「良好」的評級才有資格獲選。在最新的規範中，側面防護要求變得更加嚴格，因為IIHS加強了82%的撞擊能量，受測車需在此一新標準下獲得「可接受」或「良好」評級才有資格獲選。

VOLVO汽車安全中心負責人Åsa Haglund表示：「多年以來，XC90 持續證明其是道路上最安全的車輛之一。」這代表XC90車系的安全要求早早領先IIHS今年甫更新的最新標準。