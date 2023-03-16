鴻海2022年合併營收創6.62兆元新高，年增10.56％。營業利益1737.87億元，年增達16.67％、創近6年高點。歸屬母公司稅後淨利1414.82億元，年增1.55％，創歷史第三高，每股盈餘10.21元為近15年高點。董事會擬配息5.3元、創歷年新高，現金殖利率達約5.2％。

展望2023年首季，董事長劉揚偉表示，雖然首季營收將下滑，但由於基期較低及鄭州廠區恢復正常生產，季減幅度將優於往年季節性表現、約略持平去年同期。對於全年營運維持中性看待看法，營運預估大致持平。

劉揚偉揭示鴻海2023年營運六大發展主軸，指出因通膨、匯率、年初疫情間投入較高的人事成本將稀釋毛利率，今年營運優先目標仍為EPS極大化，希望在今年市況較具挑戰狀況下，仍能創造更多利潤。

同時，鴻海強調電動車相關計畫均在進行中，並可能會贏得更多專案，對營運貢獻將自明年起開始增加。鑒於電動車、半導體及零部件貢獻增加，公司維持毛利率至2025年達10％目標不變。

日系外資認為，受客戶生產多元化策略可能導致新iPhone市占率下滑、新投資前期投入成本損失影響，預期鴻海今年營運成長動能較低迷，營業利益僅年增1％，成長幅度較前2年的17～34％明顯下滑，明年受惠電動車貢獻增加可望恢復雙位數成長。

日系外資預期鴻海首季合併營收1.48兆元，季減25％、年增5％。在市場需求不確定情況下，對毛利率假設更趨謹慎，將鴻海今明2年每股盈餘預期調降4～7％。鑒於今年營運轉型過渡期的獲利成長可能趨緩，將目標價自145元調降至120元，但仍維持「買進」評等。

美系外資預估鴻海首季合併營收1.47兆元，季減25％、年增5％，對今明2年獲利預期大致維持不變，認為營收持平展望呼應其觀點，即今年為鴻海業務轉型年，AI伺服器占比及逾5％的現金殖利率可作為近期股價支撐，維持「中立」評等、目標價116元不變。