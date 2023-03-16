目前台灣有超過30萬輛微型電動2輪車（即俗稱電動自行車）使用中，去年11月30日起納入管理，但到上月為止僅4萬5千輛完成掛牌登記。公路總局提醒，至今年底前微型電動2輪車申請掛牌免徵450元牌照和行照規費，車主要趕緊把握。

微型電動2輪車因為不用考駕照、不需強制投保，深受學生及外籍勞工喜愛，但常常發生事故而衍生賠償問題，若發生肇事逃逸案更難以追查。去年11月30日起交通部規定，微型電動2輪車一律需納管。

公路總局表示，微型電動2輪車掛牌納管和投保強制險是很重要的交通安全政策，為儘早讓已上路使用中的30萬輛微型電動2輪車領牌，去年11月30日起，凡是使用中的微型電動2輪車完成申請掛牌的車主，免收450元的牌照和行照規費，統計至今年2月底，已有超過4萬5千輛完成免費掛牌登記。

另為便利車主辦理微電車掛牌，公路總局特別開辦「到點服務」掛牌作業，到點服務時間、地點等資訊，可查詢「監理服務網」的微電車專區。

公路總局提醒車主，使用中微型電動2輪車免收取牌照規費；若有委託相關車行協助處理部分事項，如取得車輛的來歷證明文件、辦理強制險、維修調校車輛或是協助運送車輛辦理掛牌事宜時，車行會收取相關費用。