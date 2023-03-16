眼尖員警從現場遺留的拖鞋，發現嫌犯約半年前到警局報到時，所穿同一雙推鞋。（翻攝畫面／王志偉花蓮傳真）

女子險遭性侵的案發現場，遺留歹徒吸食的強力膠袋。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮一名女子，13日晚間徒步到花蓮新城火車站搭車時，被人拉進草叢意圖性侵及搶走身上包包，女子大聲喝斥，逼退對方；警方從現場遺留吸食強力膠的塑膠袋、塑膠黑色拖鞋、以及採集DNA跡證，沒多久就逮到有性侵前科的江男，依妨害性自主、強盜未遂送辦，昨晚裁定羈押。

事件發生在13日晚間10時許，女子報案說，當時她獨自走路到新城火車站，走在花6線1公里處人行道上，被陌生男子伸手將她拉進草叢，意圖性侵，她奮力掙扎大聲呼救，對方見狀，轉而動手行搶她的隨身包包，不過女子拉扯，對方沒搶成，剛好有車輛經過，男子才倉皇逃離。

新城警分局趕到現場封鎖蒐證，發現犯嫌在現場遺留吸食強力膠的塑膠袋，還有一隻黑色塑膠拖鞋，被害人外套上也留下疑似犯嫌血跡，相關物證火速送往刑事局鑑定比對。

警方清查轄區商家，果然發現案發當天下午2時許，有一男子曾到超市購買強力膠，再比對行車軌跡及身分，查出有性侵前科的50歲江姓工人涉嫌重大，而同時，刑事局鑑定證物亦驗出江男DNA，眼尖員警發現，江男約半年前因案到分局報到時，穿著的拖鞋和現場遺留的拖鞋，竟疑似同一雙。

相關跡證讓江男無法狡辯，警方14日持檢察官核發的拘票，循線在吉安鄉一處工地將江男查獲到案，全案依妨害性自主、強盜未遂案移送花蓮地檢署偵辦，花蓮地院昨晚裁定羈押。

新城警分局長吳思翰表示，本案為偶發性案件，警方立即調閱周遭監視器及訪查民眾，積極偵辦，也提醒民眾夜歸時注意人身安全，盡量結伴同行，以保障自身生命、身體、財產安全。