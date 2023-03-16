全台唯一國道馬拉松賽事「臉部平權運動臺北國道馬拉松」日前盛大開跑．逾8000名跑者一同跑上國道。台北合眾汽車連續兩年擔任賽事頂級贊助夥伴，今年號召超過150位企業同仁與車主朋友一起在國道上奔馳，以實際行動支持臉部平權。

台北合眾汽車作為日本商用車領導品牌ISUZU在台唯一的總代理與總經銷，除了將日本原廠新世代車款提供給台灣頭家、運轉職人，同時也參與各式異業合作、社會公益活動。本次海內外主管包括大昌行集團企業管理總監楊寶茵與台北合眾汽車總經理黃脩程都全程參與賽事，帶領同仁與車主朋友熱情開跑。楊寶茵亦擔任企業代表鳴槍開跑，期盼臉部平權國道馬拉松運動能為陽光之友提升更友善的社會環境。

活動現場展示ISUZU全新六期5噸NLR廂式車款，體現職人用車舒適性與科技領航安全性。ISUZU巴士也作為大會的支援殿後車與工作人員接駁車，提供運轉職人與國道用路最安全之車款，成為賽會中最強大的後盾。台北合眾汽車更貼心的為車主朋友提供專屬服務，在VIP貴賓區內可享用營養滿分的餐點，與提供專業按摩、放鬆服務，並且邀請世新大學啦啦隊為所有跑者加油打氣。

台北合眾汽車以實際行動支持臉部平權，與車主朋友一起跑上國道，體現企業社會責任，同時也帶給車主朋友有別於平日行駛於國道上的體驗。透過活動體現每個人都是獨一無二的，無論身體有無特徵，都值得被好好尊重，為臉部平權運動而跑，別具意義。