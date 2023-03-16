我國面臨嚴重少子化問題，但國中小每班人數仍偏高。教育部今天公布「111學年學校基本概況統計結果提要分析」，在2020年，我國國小平均每班22.9人、國中27人，均較美國、南韓及OECD（經濟合作暨發展組織）國家平均為高。

觀察主要國家2020年國小及國中平均每班學生人數，我國國小22.9人，較美國（20.4人）、南韓（22.7人）及OECD國家平均（20.3人）高，僅次於日本（27.2人）。

至於國中，我國平均每班學生27.0人，高於美國（25.0人）、南韓（26.2人）及OECD國家平均（22.6人），僅低於日本（31.9人）。

事實上，我政府努力下降班級人數，以因應少子化。觀察106學年至111學年中小學平均每班學生人數，國小均維持在23.0人左右；國中由106學年27.5人降至111學年26.3人；高級中等學校由35.8人降至31.2人，減了4.6人，最為顯著。不過跟國際比較，我國中小學每班人數仍偏高。

近來我國中小學師資老化問題引起重視，但跟國際比較，我國老師並不老。觀察2020年主要國家各級學校50歲以上教師所占比例，我國國小為25.1％，較南韓高9.7個百分點，惟低於美、日及OECD國家平均：國中及高中分別為20.5％及25.8％，皆顯著低於美、日、韓。

不過，相較於國際，我國大專校院老師確實偏老。2020年世界各國大專校院50歲以上教師所占比例，我國是60.6％，高於日本的47.2％、南韓的49.9％及OECD國家平均40.1％。

比較2020年各國學校的生師比，我國國中、國小分別是9.7人及12.1人，均為各國最低；高級中等學校14.2人，僅低於美國的15.0人；至於大專校院。我國生師比21.7人，分別較美國及OECD國家平均高8.2人及6.7人。