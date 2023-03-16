高雄市原民會15日於四維行政中心府前廣場結合本屆大會聖火傳遞共同舉行「112年全國原住民族運動會大會聖火傳遞暨高雄市代表隊授旗儀式」，活動特邀祖韻文化樂舞團帶來活力澎湃的「原力擊鼓」為活動揭開序幕，中場亦有今年開幕典禮的表演團體－樹德家商表演藝術科啦啦隊帶來熱力四射的演出，可愛的高雄熊也驚喜現身，一同為選手們加油打氣。

高雄市原民會結合本屆大會聖火傳遞共同舉行的「112年全國原住民族運動會大會聖火傳遞暨高雄市代表隊授旗儀式」(高雄市原住民委員會提供)

本屆大會聖火由陳其邁市長擔任高雄主火炬官，代表高雄市向大會接取聖火，副火手的4位代表更是由上次慢速壘球公開男子組金牌的選手組成，這次即將力拼連霸，為高雄再取得好成績。授旗儀式中陳市長將代表隊旗幟授予柔道好手柯國新，該選手於112年參加全國柔道精英賽，榮獲青少年組第一級金牌，並入選國家代表隊，在本次活動代表選手們接受市長的祝福，其也是這次柔道代表隊的選手之一。

陳其邁期許這些代表高雄出戰的TAKAO HERO能夠創佳績，凱旋賦歸(高雄市原住民委員會提供)

陳其邁市長表示，原住民族人一直都是高雄市最美的人文風景，期望透過這次北上征戰，選手能發揮超常實力，為高雄市拿下更多的獎牌。市長也宣布獎金再度加碼，個人冠軍加碼從10萬提高至15萬元，而團體的冠軍，每人則從1萬加碼至5萬元，不僅鼓舞選手士氣，更待高雄市菁英凱旋而歸。114年輪由高雄市主辦，藉由這次北上，希望能汲取經驗，為2年後的全原運做足準備。

高雄市原民會主委阿布斯也說到，感謝市長與議員們對選手們的重視與鼓勵，增加獎金毫不猶豫，替高雄隊感到非常開心。這次我們與運發局一起帶隊北上戰場奮鬥，希望高雄隊英雄帶著市長給予的祝福，勇奪獎牌，也期待高雄的市民朋友一起為我們原住民選手，吶喊加油聲，用力的發揮超常水準，為高雄市奪下佳績，TAKAO HERO，邁向全國！

陳其邁擔任主火炬官，代表高雄市向大會接取聖火(高雄市原住民委員會提供)

全國原住民族運動會於民國88年首度舉辦，如今為每兩年一次舉辦的全國最高層級之原住民族運動盛會，聚集來自全國各地的運動好手，同場較勁、相互觀摩。112年全原運於112年3月24日至3月27日在臺北登場，高雄市代表隊今年總共報名16項賽程，分別為原住民擅長運動8項（田徑、柔道、跆拳道、角力、籃球、棒壘球、槌球，及五人制足球），以及原住民族傳統運動8項（傳統射箭、傳統路跑、傳統負重、傳統摔角、傳統拔河、傳統鋸木、傳統狩獵，及水域活動-競舟），選手加帶隊人員共計524人，不僅突破以往參加項目項次，參賽選手人數更是歷年之最。