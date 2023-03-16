台灣被外媒批為「行人地獄」，即日起至3月20日前民眾可，提報「建議受評路段」，3月21至31日並將公開票選民眾關切的路段；各縣市最高票的前2名將由考評小組實地勘查，同時輔導各地方政府優先改善。

包括美國CNN、瑞士外交部及歐洲多國，均曾對於台灣的交通狀況提出示警。去年11月台中更發生公車過彎撞死母子事件，究其原因是道路設計不良，行穿線離路口過近，導致公車司機有路輪差與視線死角。營建署日前表示，為督促各縣市政府積極改善市區道路及人行無障礙環境，將展開本年度全國市區道路養護與人行環境無障礙考評計畫，並首度推動民眾「建議受評路段」（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTXiLjjniBgHkDRUwHRnm6fxl32jDSZFeE703Z273LeUogCg/viewform）的提報機制，自即日起至3月20日止，開放民眾填表提報；3月21至31日公開票選，各縣市最高票的前2名，將由考評小組實地勘查，同時輔導各地方政府優先改善民眾關切的路段。