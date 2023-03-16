大陸國新辦16日發佈《新時代的中國網路法治建設》白皮書，並舉行新聞發佈會。大陸國家互聯網信息辦公室網路法治局局長李長喜表示，近期，大陸網路暴力案事件引發了社會廣泛重視，相關部門高度重視，積極展開網路暴力打擊整治工作。

李長喜介紹，去年11月，國家網信辦制定發布《關於切實加強網路暴力治理的通知》，各重點網站平台落實網路暴力防治機制，攔截清理涉網路暴力資訊2875萬條、提示網民文明發帖165萬次，向2.8萬名用戶發送一鍵防護提醒，並從嚴懲處施暴者帳號2.2萬個，防範熱點事件網路暴力風險。

而近日大陸網信部門又指導多家重點平台集中發佈防網暴指南手冊，從風險提示、一鍵防護、私信保護、舉報投訴等多角度，幫助網民快速有效防範網暴侵害。後續，網信部門將持續督促網站平台切實履行網暴治理主體責任，定期發佈網暴防治情況、及時曝光典型案例。

根據中新網引述李長喜表示，下一步，大陸國家網信辦將從網路暴力資訊治理角度，進一步加大建章立制的力道，及時發布相關部門規章，推動制定更加完善的法律制度。