跟朋友吵架直接被通報是通緝犯！今(16)日凌晨5點在新北市五股區一家超商内，有女客人跟男姓友人發生口角，結果她叫店員報警，稱男子是通緝犯，蘆洲警方到場後發現，該名37歲歐姓男子確實是身負6條通緝的通緝犯，當場逮捕歸案。

據了解，當時這位女顧客與友人歐男當時結伴到便利商店購物，沒想到兩人發生口角爭執，隨後女顧客便向店員求助希望幫忙報警，稱歐男打自己，更爆料他是通緝犯。

蘆洲警分局德音所員警蔡承軒、藍博正獲報後前往現場處理，起初歐男面對盤查還試圖謊報身分，然而還是被警方發現真的是通緝犯，而且還身背6條通緝，包刮3條毒品，傷害、槍砲、交通過失各一，遍布北市、新北以及台中各地。

結果歐男眼見自己被識破，還趁隙想逃出便利商店，雙方一路從店內拉扯至大街上，最後當場被熱心民眾跟警方合力壓制狼狽遭逮，不過警方在抓捕過程中也受到輕傷，經包扎後已無大礙，而歐男除了被逮捕歸案外，還罪加一等遭控依妨害公務，全案移送新北地檢署偵辦。

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